الجلوس الطويل قد يتسبب في الإصابة بالسرطان

قضاء وقت طويل أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون، قد يكون ممتعاً ومريحاً في معظم الأحيان، لكن ليس بعدما كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين الجلوس لساعات طويلة من النهار وخطر الإصابة بمرض السرطان.

وقارن الباحثون نتائج دراستهم بنتائج 43 دراسة أخرى، ثم أجمعوا على خلاصة مفادها أن الأشخاص الذين يمضون ساعات أطول من اليوم وهم جالسون تزداد مخاطر إصاباتهم بأنواع محددة من السرطان بنسبة 66% مقارنة بهؤلاء الذين لا يستقرون في أماكنهم ويتعمدون الحركة باستمرار.

كما أظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "المعهد الوطني للسرطان التايم الأميركية" وجود علاقة وثيقة بين الجلوس لوقت طويل وإصابة نحو 70 ألف مريض بأنواع مختلفة من السرطان، إذ إن الجلوس مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 24%، والرحم بنسبة 32%، والرئة بنسبة 21%.

الأسوأ من ذلك، بحسب الدراسة، أن نسب الإصابة بسرطان القولون والرحم تقفز أكثر مع ازدياد عدد ساعات الجلوس أمام التلفزيون تحديداً حتى تصل إلى 66%، ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان تناول الأغذية والمشروبات غير الصحية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ولتجنب مخاطر الإصابة بمرض السرطان، ينصح الباحثون بالحفاظ على الوزن المثالي وممارسة الرياضة والحرص على ممارسة رياضة المشي بشكل يومي، خصوصاً للناس الذين يقضون ساعات عديدة في العمل أو الجلوس في المنزل.