منافع غذائية مدهشة في بذور البطيخ!

على الرغم من احتواء البطيخ الأحمر على العديد من المنافع الصحية، يبدو أن بذوره أيضاً تخفي كماً هائلاً من المواد المفيدة.

وينصح العديد من أخصائيي التغذية بعدم رمي بذور البطيخ، لا بل تناولها أو إدراجها ضمن غذاء يومي. فهي غنية بالمواد البروتينية، إذ يحتوي كل منها (يزن حوالي 108 غرامات) على ما يقارب 31 غراماً من المواد البروتينية التي تضم مجموعة مهمة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.

كما تحتوي على نسبة من المواد الدهنية التي تتألف في معظمها من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تقي من الأمراض القلبية الوعائية وتحافظ على صحة البشرة الجلدية بحمايتها من عاديات الزمن والشيخوخة.

إلى ذلك تقدم مجموعة من المعادن على رأسها الفوسفور الذي يشارك في بناء الثروة العظمية، والبوتاسيوم الذي يقي من ارتفاع ضغط الدم، والمغنيزيوم المهم لضمان وظيفة القلب، والنحاس الذي يشارك في صنع صباغ الميلانين الذي يعطي اللون المميز للشعر والجلد، وإلى جانب هذه المعادن توجد أخرى مثل الكلس، والمنغنيز، والزنك.

يضاف إلى كل ما سبق فيتامينات المجموعة ب التي تتألف من البربوفلافين، والنياسين، والثيامين، وحامض البانتوتينيك، وحامض الفوليك، وهذه الفيتامينات مهمة جداً لصحة جهاز القلب والجهاز الهضمي وجهاز المناعة والجهاز العصبي.

