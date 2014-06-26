جهاز الماموغرام ثلاثي الأبعاد يكشف السرطان بنسبة 41%

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع مرض السرطان شيوعاً وخاصة بين النساء، وتصاب به أكثر من مليون امرأة سنوياً في شتى أنحاء العالم، ويتوفى منهن حوالي 400 ألف امرأة، مما يجعل من الضروري تشخيص المرض مبكراً لكي يتسنى تداركه في مراحله الأولى.

وكشفت دراسة جديدة أن جهاز الماموغرام ثلاثي الأبعاد يساعد في اكتشاف السرطان بنسبة 41%، مقارنة بالجهاز العادي ثنائي الأبعاد.

وأجرت الدراسة أكثر من نصف مليون مسح لسرطان الثدي وكشفت أن ثلثهم يستخدمون الجهاز ثلاثي الأبعاد أكثر من الفحص التقليدي.

وكشفت الدراسة عن وجود 1% حالة إصابة بالسرطان من كل 1000 حالة عن طريق أخد صورة مفصلة ثلاثية الأبعاد لأنسجة الثدي كافة.

وبالرغم من أن سعر الجهاز الواحد يصل إلى 450 ألف دولار أي ضعف الجهاز المستخدم حالياً فإن محللين أكدوا أن 13% من المرضى حولوا من استخدام الجهاز ثنائي الأبعاد إلى الجهاز الجديد.