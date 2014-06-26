3 ساعات يومياً أمام التلفاز تزيد خطر الوفاة المبكرة

يزداد خطر الوفاة المبكرة عند البالغين الذين يشاهدون التلفزيون لمدة ثلاث ساعات في اليوم الواحد أو أكثر، بالمقارنة مع الذين يمضون أوقاتا أقل أمام الشاشات التلفزيونية، بحسب دراسة نشرت نتائجها في مجلة "أميركان هارت أسوسييشن".

وقال الطبيب ميغيل مارتينيز غونزالز الأستاذ المحاضر في الصحة العامة في جامعة نافاري والقيم الرئيسي على هذه الأبحاث إن "مشاهدة التلفزيون من أبرز أنماط السلوك التي لا حركة فيها في نمط حياتنا اليوم الذي يسوده غياب الحركة".

وأضاف "تعزز نتائجنا استنتاجات توصلت إليها دراسات سابقة وحددت رابطاً بين المدة التي تخصص لمشاهدة التلفزيون وخطر الوفاة".

وتوصل الباحثون إلى أن خطر الوفاة أكبر بمرتين عند هؤلاء الذين يشاهدون التلفزيون لمدة ثلاث ساعات أو أكثر في اليوم الواحد، بالمقارنة مع هؤلاء الذين يمضون أوقاتاً أقل أمام التلفاز.