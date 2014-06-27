الإفراط في شرب الكحول يتسبب بوفاة 10% من الأميركيين

يتسبب الاستهلاك المفرط للكحول بوفاة بالغ واحد من كل 10، تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً في الولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن السلطات الصحية.

وقد أدى الاستهلاك المفرط للكحول إلى حوالي 88 ألف حالة وفاة في السنة الواحدة بين العامين 2006 و2010، وفق هذه الأبحاث التي أجرتها "المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (سي. دي. سي.).

وكانت هذه الوفيات ناجمة عن أمراض مرتبطة بالاستهلاك المفرط بانتظام لمشروبات كحولية، من قبيل سرطان الثدي وأمراض الكبد والقلب، فضلاً عن آثار الكحول على المدى القصير مثل أعمال العنف وحوادث السير.

و70% من حالات الوفاة المرتبطة بالاستهلاك المفرط للكحول تطال بالغين في سن العمل ورجالا. و5% منها تطال الشباب دون الـ21 من العمر.

ويعتبر أن هناك إفراطاً في استهلاك الكحول بانتظام، عندما تستهلك المرأة 8 كؤوس أو أكثر في الأسبوع الواحد والرجل 15 كأساً.

وقد كلف الإفراط في استهلاك الكحول 224 مليار دولار للاقتصاد الأميركي في العام 2006، أي ما يساوي 1.90 دولار لكل كأس، بحسب الباحثين.