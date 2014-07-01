هل "فاكهة الخبز" بديل لحل أزمة الغذاء في العالم؟

أكد خبراء تغذية أن فاكهة "الخبز"، والتي تشبه ثمرة البطاطس إلى حد كبير يمكن أن تساهم - كبديل – في حل أزمة الغذاء العالمية، وذلك لاحتوائها على فيتامينات ومعادن، فضلاً عن خلوها من الجلوتين.

وتحت عنوان "هل هذه عجائب غذائية جديدة لها القدرة على إطعام العالم؟"، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هناك فاكهة لا يمكن أن تندرج تحت قائمة الفواكه الأخرى في "السوبر ماركت"، وذلك لغرابتها واختلافها عن بقية الأنواع الأخرى.

وتعرف الفاكهة الغريبة باسمها اللاتيني "artocarpus altilis " أو "فاكهة الخبز" وهي ثمرة ذات غلاف أخضر اللون فيه بروز صغيرة جداً، وتشبه البطاطس إلى حد كبير، لذا يمكن تقديمها كجزء من الوجبات الرئيسية أو استخدامها في صناعة الحلويات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الفاكهة تعتبر إحدى دعائم النظام الغذائي في دولة جامايكا، ويعتقد الخبراء أن لهذه الثمرة القدرة على توفير الأمن الغذائي لهذه الجزيرة التي تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية".

ووفق تقرير علمي حديث فإن هذه الفاكهة منتشرة، ويتم تناولها على نطاق واسع في جميع جزر المحيط الهادي، حيث يتجاوز إنتاجها أكثر من هكتار، متفوقة بذلك في مساحتها الزراعية على الأرز والقمح والذرة".

وتزن الثمرة الواحدة من "فاكهة الخبز" حوالي 3 كيلوغرامات، وتوفر كمية جيدة من الكربوهيدرات لأسرة مكونة من خمسة أفراد، كما يمكن أن تتحول إلى دقيق لتستخدم في إعداد الحلويات، هذا بالإضافة إلى الأطباق المالحة، بما في ذلك فطائر "البان كيك" والمقرمشات.

كما تحتوي هذه الثمرة على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية الهامة للجسم تفوق الصويا.

ويبحث العلماء حالياً مع المنظمات الخيرية كيفية توزيع هذه الفاكهة حول العالم للقضاء على الجوع في الدول التي تعاني منه.