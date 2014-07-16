"غوغل" تبرم اتفاقاً مع شركة أدوية لتصنيع عدسات ذكية

كشفت مجموعة "نوفارتيس" الصيدلانية السويسرية أن قسمها المخصص لطب العيون أبرم اتفاق ترخيص مع شركة "غوغل" فيما يخص عدسات ذكية لغايات طبية.

ومن شأن هذا الاتفاق المبرم بين مجموعة "ألكون" التابعة لـ"نوفارتيس" وعملاق الإنترنت أن يحدث ثورة في مجال العناية الطبية بالعيون، وسيسمح بالتوفيق بين تقنيات التصغير الحديثة التي طورتها "غوغل" وخبرة "نوفارتيس" في مجال الصيدلة والمعدات الطبية.

وفي هذا السياق، قال جوزيف خيمينيز، المدير العام لـ"نوفارتيس" في بيان، إن هذا الاتفاق يشكل خطوة كبيرة لمعالجة الأمراض بعيدا عن حدود الطب التقليدي.

ومن جهته، أقر سيرغي برين، أحد مؤسسي "غوغل" في البيان، أن "حلمنا هو استخدام أحدث التقنيات في التصغير الإلكتروني لتحسين حياة ملايين الأشخاص".

وقد تساعد هذه العدسات الذكية، التي تقيس مستوى السائل الدمعي والموصولة لاسلكيا بجهاز طبي، مرضى السكري مثلا على مراقبة حالتهم من خلال قياس مستوى الغلوكوز، كما أنها قد تساعد الأشخاص المصابين بقصر البصر الشيخوخي "بريسبيوبيا".

ولايزال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق على موافقة السلطات المعنية بالمنافسة ليبدأ العمل به.