سفرة الإفطار تتقلص مع قرب انتهاء شهر رمضان

مع قرب انتهاء شهر رمضان يقل حجم سفرة الإفطار عند كثير من العائلات ولا يتبقى سوى بعض الأصناف الرئيسية كالسمبوسة مثلاً التي يدفع حجمها الصغير وطعمها المرغوب بالصائم إلى الإفراط في تناولها.

فقد أصبحت الموائد الرمضانية لا تكتمل من دون السمبوسة، فهي صغيرة في حجمها ومتعددة في أنواعها، وأشهرها السمبوسة المحشية بالجبن، وهناك من يفضلها محشية باللحم.

وهي غنية بالنشويات والبروتينات والدهون، أما السعرات الحرارية للسمبوسة فتختلف بحسب كل حشوة.

فحبة السمبوسة بالجبن تحتوي على 100 سعرة حرارية، أما سمبوسة اللحم فتحتوي على 140 سعرة حرارية، لذلك يشدد خبراء التغذية على عدم الإفراط في تناولها، خاصة بعد يوم صيام.

وعادة ما تكون السمبوسة مشبعة بالزيوت، ما قد يسبب عسرا في الهضم لدى الصائم، لذلك من المفضل شوي السمبوسة بدلاً من قليها، واستخدام اللحوم الخالية من الدهون، والأجبان قليلة الدسم، واستبدال الطحين الأبيض بالأسمر أثناء تحضيرها.