سر إنقاص الوزن.. الفاكهة والخضراوات وحدها لا تكفي

من المتعارف عليه أن تناول الخضراوات والفاكهة مفيد جداً لجسم الإنسان، لكن المفاجأة تكمن في أن تناولهما من دون الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية لا يساعد على إنقاص الوزن.

ووفق نتائج دراسة حديثة نشرت مؤخرا في الصحيفة الأميركية للتغذية السريرية، ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، فإن تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لا يساهم في إنقاص الوزن في كثير من الأحيان، لاسيما عندما لا تكون هذه الأطعمة الصحية بديلا للمأكولات عالية السعرات التي يتضمنها النظام الغذائي اليومي للفرد.

وشدد الباحثون في هذه الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما، على ضرورة استبدال الأطعمة عالية السعرات بكميات مناسبة من الخضراوات والفاكهة لإنقاص الوزن والحصول على قوام رشيق.

وقالت الدكتورة كاثرين كايزر، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، في تصريح لـ"نيويورك ديلي نيوز": إن "معظم الدراسات السابقة أثبتت عدم فاعلية تناول الفاكهة والخضراوات بمفردها في إنقاص الوزن".

وأوضحت كايزر أن اتباع نظام غذائي صحي مع التقليل من السعرات الحرارية هو السبيل المناسب لإنقاص الوزن غير المرغوب فيه.

يذكر أن دراسات سابقة أثبتت أن تناول الخضراوات والفاكهة جنباً إلى جنب مع الأطعمة عالية السعرات يؤدي إلى زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص.