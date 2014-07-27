الشوكولا المحشية بالفستق والبندق أفضل صحياً

لا تغيب الشوكولا عن الموائد، خاصة في فترة الأعياد وعادة تقدم على شكل حبات صغيرة ما يصعب الاكتفاء بحبة واحدة، لذلك هي عشق الكثيرين والمتهم الأول بزيادة الوزن.

ونجد الشوكولا في المناسبات والأعياد بشكل خاص، فهي تملأ موائد العيد وعادة ما نفرط في تناولها نظرا لصغر حجم الحبات التي تتواجد على الموائد.

واختلفت الدراسات على فوائدها، وتبين في معظمها أن للشوكولا فوائد غذائية عدة منها الوقاية من أمراض القلب وتحسين المزاج.

ولكن إضافة السكر والزبدة أثناء تحضير الشوكولا تزيد من سعراتها الحرارية وتقلل من قيمتها الغذائية فقطعة صغيرة من الشوكولا بالحليب تحتوي على 50 سعرة حرارية أما قطعة من الشوكولا الأسود فتحتوي على 40 سعرة.

لذلك ينصح اختصاصيو التغذية بعدم الإفراط في تناول الشوكولا واختيار الشوكولا السوداء بدل الشوكولا بالحليب ومن المفضل تناول الشوكولا المحشي بالفستق أو بالبندق التي تعزز من قيمته الغذائية.