تقنية جديدة للكشف عن السرطان خلال ثوان

يعمل علماء بريطانيون على تطوير تقنية جديدة من شأنها أن تمكن الأطباء والعيادات والمستشفيات من تشخيص مرض السرطان واكتشافه خلال ثوانٍ فقط، بدلاً من المرور بفحوصات سريرية ومخبرية تستغرق وقتاً طويلاً قد يؤدي الى تدهور حالة المريض.

وتقوم التقنية الجديدة التي يجري تطويرها في بريطانيا على استخدام أشعة "ليزر" في الكشف عن المرض، على أن عملية الفحص واكتشاف المرض ستكون سهلة وسريعة ولا تحتاج الى الكثير من المعدات والعناء.

وقال الدكتور راين ستابلز الذي يقود فريق البحث إن "من شأن التكنولوجيا الجديدة أن تغير الطريقة التي يتم فيها تشخيص مرض السرطان، حيث ستكون أسرع وسوف تؤدي للحفاظ على حياة آلاف البشر".

وأضاف ستابلز أن هذه الطريقة التي سيتم بها استكشاف الخلايا السرطانية شبيهة بتلك التي تتم من أجل استكشاف المعادن، حيث تأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تميز الخلايا السرطانية ومن ثم يتم البحث عنها واستكشافها.

وتقول وسائل الإعلام في بريطانيا إن التقنية الجديدة للكشف عن مرض السرطان لا زالت في مراحلها الأولى حالياً، حيث يجري تطويرها من قبل فريق باحثين من جامعتي "برمنغهام سيتي" و"سنترال لانكشاير" البريطانيتين، على أن الفريق العامل يأمل أن تصبح هذه التكنولوجيا متوفرة في العيادات الطبية خلال خمس سنوات فقط من الآن.

ويقول العلماء القائمون على البحث إنه سيكون بمقدور النظام الجديد إجراء فحوص السرطان داخل الجسم، أو خارجه من خلال البشرة، أو من خلال عينات الدم التي يتم أخذها في العيادات الطبية.

وفي حال تمكن العلماء من تطوير هذا النظام الجديد للكشف عن السرطان، فهذا يعني أنه سيؤدي الى حل أزمة الانتظار التي يعاني منها آلاف المرضى في بريطانيا، والملايين حول العالم، حيث يضطرون لانتظار أخذ العينات اللازمة ومن ثم التوصل الى نتائج تحسم الشكوك حول ما إذا كانوا يعانون من مرض السرطان أم لا.

وبحسب رسم توضيحي نشرته جريدة "اكسبرس" البريطانية فإن النظام يقوم بإرسال أشعة "ليزر" الى المنطقة المشكوك بإصابتها بالسرطان، ومن ثم تتفاعل الخلايا السرطانية مع الإشعاع فتقوم بإرسال ما يشبه "طيف" أو إشعاع مضاد، وهو ما تتم قراءته على الفور من قبل جهاز خاص، ليعطي تحليلاً على الفور يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الإشارة الواردة تعني وجود خلايا سرطانية أم لا، على أن هذه العملية بأكملها تستغرق أقل من دقيقة واحدة.

وقال الدكتور ستابلز الذي يقود فريق البحث الطبي: "نحن نأمل أيضاً أن يتم استخدام هذه التقنية الجديدة في تشخيص العديد من الأمراض، وليس فقط السرطان".

وبحسب فريق البحث فإن هذه الآلية سوف تتيح للعيادات الطبية التأكد بشكل حاسم ما إذا كان لدى المريض أية خلايا سرطانية أم لا وذلك في وقت مبكر وفي مراحلها الأولى، وهو ما سيزيد من نسب النجاح في العلاج.

