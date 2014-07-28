حشو المعمول المضاف إليه يحدد قيمته الغذائية

قد لا يكتمل العيد من دون تناول الكعك، حيث تتعدد أشكاله والحشو الذي يضاف إليه، ولكن تختلف قيمته الغذائية وسعراته الحرارية بحسب كل حشو، وإجمالاً لا ينصح الإفراط في تناوله.

لا تخلو الموائد من المعمول خاصة في أيام العيد، هو كعك العيد أو ما يعرف بالمعمول الذي تزيد شهرته في أواخر شهر الصيام.

مكوناته الأساسية هي البيض والسميد والسمن والسكر، أما قيمته الغذائية فتكمن في الحشو الذي يضاف إليه، ومنه التمر والفستق والجوز فالتمر يمد الجسم بالطاقة ويلين الأمعاء، أما المكسرات فتقلل من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

ولكن ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناوله كونه غنياً بالسعرات الحرارية، فحبة من المعمول بالتمر تحتوي على 180 سعرة حرارية، أما حبة من المعمول بالفستق فتحتوي على 200، أما تلك بالجوز فتحتوي على 220 سعرة.

ويفضل استبدال السمن بالزيت النباتي أثناء تحضير المعمول وعدم استخدام السكر لتزيينه والاكتفاء بتناول حبة واحدة في اليوم.