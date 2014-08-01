لأول مرة متوسط أعمار الرجال في اليابان يتجاوز الـ80

تجاوز متوسط عمر الرجال في اليابان سنّ الثمانين عاماً لأول في العام الماضي، لكنه ما زال بعيداً عن المتوسط لدى النساء، وهو الأعلى في العالم، بحسب ما بينت إحصاءات رسمية.

فمتوسط العمر المتوقع للذكر الياباني المولود في العام 2013 هو 80,21 عام، بينما كان المتوسط 79,94 في العام 2012، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في تقرير صدر الأسبوع الجاري.

وتحتفظ هونغ كونغ بأعلى متوسط أعمار للرجال، إذ يبلغ 80,87 عام، تليها آيسلندا وسويسرا ومن بعدهما اليابان.

وارتفع متوسط أعمار النساء اليابانيات إلى 86,61 عام مقابل 86,41 عام في العام 2012، وهو الأعلى في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية الرسمية "جيجي"، فإن هذا المعدل لم يكن يتجاوز الستين عاما في العام 1947، وتجاوز الثمانين في العام 1984، ثم قفز إلى الخامسة والثمانين في العام 2002.

ويعود الفضل في ذلك إلى النظام الغذائي والنظام الصحي في اليابان.