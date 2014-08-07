اكتشاف علاج جديد لالتهاب المفاصل

نجح باحثون من مدرسة زيوريخ التقنية الفدرالية (إي بي اف زد) في شفاء فئران من التهاب المفاصل، وذلك بفضل جسم مضاد أضيف إلى عقار متوافر حاليا هو "ديكزاميتازون". وقد أثبتت فعالية هذه التقنية على الفئران، بحسب ما أكدت العالمة تيريزا هيميرله.

وفي حال استخدم الجسم المضاد من دون العقار أو العكس، لا يجدي ذلك نفعا. لكن في حال استخدم الاثنان معا تزول الالتهابات في خلال بضعة أيام.

ومن المرتقب إجراء تجارب سريرية على مرضى مصابين بالتهاب المفاصل، اعتبارا من العام المقبل. ويحظى هذا المشروع بدعم اللجنة الفدرالية للتكنولوجيا والابتكار (سي تي آي).