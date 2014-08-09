مرض السل يتفشى في ملاجئ المشردين بمدينة أتلانتا

قال مسؤولون في ولاية جورجيا الأميركية إن ثلاثة مشردين في مدينة أتلانتا توفوا، بسبب السل بينما تعكف السلطات الصحية في الولاية على احتواء انتشار المرض في ملاجئ المشردين.

وقالت نانسي نيدمان المتحدثة باسم إدارة الصحة العامة في جورجيا أمس الجمعة، إن المرض أصاب 47 شخصاً، منهم متطوعان في أربعة ملاجئ لرعاية المشردين في مقاطعة فولتون.

ووضعت حالة منفصلة تحت المراقبة في فينس بولاية ألاباما، حيث فحص المسؤولون الصحيون أمس عمالاً في مصنع سيارات، بعدما أظهرت فحوص إصابة موظف بمصنع لشركة مرسيدس بالمرض.

وأتلانتا واحدة من عدة مدن منها لوس أنجلوس وجاكسونفيل بولاية فلوريدا شهدت في السنوات الأخيرة تفشياً لمرض السل الذي تراجعت الإصابة به عموماً في الولايات المتحدة.

وسجلت في العام الماضي 9588 حالة إصابة جديدة بالسل في الولايات المتحدة.