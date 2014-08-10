منشآت أميركية: مستعدون لعلاج الإيبولا متى ما طلب منا

قالت منشآت طبية في أميركا إنها على أهبة الاستعداد لمساندة جهود الحكومة الأميركية لزيادة علاج الإيبولا.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قامت بإنشاء ثلاث منشآت بالشراكة مع القطاع الخاص للاستجابة للأوبئة أو التهديدات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية، وعمل لقاحات وعلاجات بصورة سريعة لمواجهة أي تهديد كبير للصحة العامة.

وتتمتع المنشآت الثلاث بخبرة لتحويل خطوط الإنتاج بسرعة لتصنيع - على سبيل المثال - لقاح الجدري إذا ما عاود هذا المرض الظهور مرة أخرى أو مصل الجمرة الخبيثة ومركبات أخرى، تنقذ الحياة في مواجهة حالات التفشي الطبيعي للأمراض والإرهاب البيولوجي.

وبدأت وكالات الصحة العالمية دراسة ما إذا كانت ستقوم بتصنيع أدوية تجريبية تم تجريب معظمها على القردة، لإتاحتها للمرضى في دول غرب إفريقيا، التي تعاني من أسوأ تفشي للإيبولا في التاريخ.

وأكد المسؤولون الأميركيون مراراً على أهمية اتخاذ تدابير الصحة العامة مثل أخذ الأمصال لوقف انتشار الإيبولا.