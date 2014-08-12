عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية صحة

مفاجأة طبية.. "البراستامول" لا يجدي نفعاً !

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

يبدو أن كافة معتقداتنا حول فعالية المسكنات لا سيما تلك التي تحتوي على الباراستامول، التي نتناولها يومياً عند الاصابة بألم في الرأس أو البطن أو أي ألم عرضي من هذا القبيل، ستتغير.

ففي حين يعتقد العديد من الناس أن مثل تلك المسكنات آمنة ولا تؤذي المعدة، أشار بعض الباحثين إلى أنها على العكس قد تؤذي المعدة كما وقد تسبب بأضرار جانبية أخرى كالربو واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لا سيما لدى الأطفال، بالإضافة إلى تسببها بأضرار للكلى.

وقد دفعت نتائج الدراسات التي أجريت حول الموضوع إلى توجيه الإدارات المعنية بمراقبة الأدوية في بريطانيا والولايات المتحدة إلى تحذير الأطباء من جدوى وصفهم للبراستامول للمرضى.

وفي حين يتناول العديد من المرضى هذا الدواء لتسكين الآلام، أثبتت دراسة حديثة أنه لا يخفف من تلك الآلام، وأنه غير فعال على الإطلاق.

كلمات دالّة

#دواء, #صحة, #مسكنات الألم, #دراسة حديثة, #آثار جانبية, #مفاجأة طبية, #البراسيتامول, #اصابة الكلى, #آلام الظهر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر