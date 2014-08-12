مفاجأة طبية.. "البراستامول" لا يجدي نفعاً !

يبدو أن كافة معتقداتنا حول فعالية المسكنات لا سيما تلك التي تحتوي على الباراستامول، التي نتناولها يومياً عند الاصابة بألم في الرأس أو البطن أو أي ألم عرضي من هذا القبيل، ستتغير.

ففي حين يعتقد العديد من الناس أن مثل تلك المسكنات آمنة ولا تؤذي المعدة، أشار بعض الباحثين إلى أنها على العكس قد تؤذي المعدة كما وقد تسبب بأضرار جانبية أخرى كالربو واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لا سيما لدى الأطفال، بالإضافة إلى تسببها بأضرار للكلى.

وقد دفعت نتائج الدراسات التي أجريت حول الموضوع إلى توجيه الإدارات المعنية بمراقبة الأدوية في بريطانيا والولايات المتحدة إلى تحذير الأطباء من جدوى وصفهم للبراستامول للمرضى.

وفي حين يتناول العديد من المرضى هذا الدواء لتسكين الآلام، أثبتت دراسة حديثة أنه لا يخفف من تلك الآلام، وأنه غير فعال على الإطلاق.

