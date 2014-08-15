دراسة نادرة: النودلز قاتل النساء اللذيذ

قليلة هي الدراسات التي رصدت مضار "النودلز"، إلا أن الإحصاءات القليلة المتوفرة تبدو مخيبة لعشّاقه، وآخرها دراسة حديثة خلصت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون "النودلز" لمرتين أو ثلاث في الأسبوع، خصوصاً إذا كنّ من النساء، أكثر عرضة للموت بالأمراض القاتلة كالسكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولأسباب لم يستطع العلماء تفسيرها بعد، فإن "النودلز" يستهدف صحة النساء بشكل أكبر من الرجال رغم ضرره على الجنسين، ويعتقد الباحثون أن مواد كيمياوية موجودة في هذه المعكرونة اللذيذة تؤثر في عمل الهرمونات، خصوصاً هرمون الأنوثة "الإستروجين"، مما قد يكون سبباً للأضرار التي تصيب المرأة تحديداً.

ولاحظ الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Journal of Nutrition، ازدياد معدلات الإصابة بالأمراض القلبية، إضافة لزيادة الوزن والسكري في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، وهي الدولة الأكثر استهلاكاً للنودلز في العالم بمعدل 3.4 مليار علبة سنوياً، ووجدوا أن النودلز يسبب ما يسمى طبياً "متلازمة إكس" -والمعروفة بالمتلازمة الأيضية- التي تصيب واحداً من كل خمسة أشخاص حول العالم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري.

ويشرح هيون شين، مؤلف الدراسة نتائج الدراسة، في الإصدار الصحافي الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، بقوله: "رغم أن النودلز يشكل طعاماً لذيذاً وسهل التحضير للملايين من البشر، إلا أن النودلز يحوي كمية كبيرة من الصوديوم والدهون غير المشبعة المضرة بالصحة، وهو ما يتسبب بمتلازمة إكس، وبالتالي ازدياد خطر الموت بالأمراض القلبية والوعائية والسكري".

وشملت الدراسة 11 ألف شخص من كوريا الجنوبية، تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً، ووجدت أن التأثير الضار للنودلز يشمل النساء بشكل خاص، بحيث يزيد خطر إصابتهن بمتلازمة "إكس" بنسبة 86% في حال تناولهن للنودلز لمرتين أو ثلاث في الأسبوع، وأما تأثيرها على الرجال فهو أقل بنسبة 7%.