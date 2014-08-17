نيجيرية توفيت في مطار أبوظبي قد تكون مصابة بإيبولا

أعلنت هيئة الصحة في إمارة أبوظبي، اليوم الأحد، أن امرأة نيجيرية مصابة بالسرطان توفيت في مطار أبوظبي ظهرت عليها "أعراض يحتمل أن تكون مشابهة لمرض فيروس إيبولا".

وأضافت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أن المرأة (35 عاماً) كانت في طريقها إلى الهند عبر مطار أبوظبي الدولي بحثاً عن علاج لحالة متقدمة من مرض السرطان عندما تدهورت حالتها في صالة الانتظار.

ونقلت الوكالة عن بيان الهيئة: "لوحظ أثناء محاولة الإنعاش وجود أعراض على السيدة النيجيرية يحتمل أن تكون ذات علاقة أو مشابهة لمرض فيروس إيبولا، رغم أن هذه الأعراض تعزا في الغالب إلى حالتها الصحية".

وقالت الهيئة إن جميع المخالطين للمرأة، بمن فيهم زوجها والطاقم الطبي المكون من خمسة أشخاص والذين تعاملوا معها، "هم بوضع صحي ممتاز ولا تظهر عليهم أية أعراض للمرض، لكن تم وضعهم في العزل الصحي كإجراء احترازي لحين تسلم نتائج الفحص الطبي للمتوفاة".

ونقلت الوكالة عن الهيئة الصحية القول إنه لا خطر على الجمهور ولا على ركاب الطائرة القادمة من نيجيريا ولا من كانوا بالمطار.