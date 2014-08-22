الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بـ50%

أكدت دراسة علمية بريطانية أهمية الرضاعة الطبيعية، كونها تقلص من نسبة الإصابة بالاكتئاب للمرأة بعد الولادة بنسبة 50%، فيما لم ير العلماء والباحثون أي شوائب في توفير الأم للرضاعة الطبيعية لأطفالها.

وهذه الدراسة التي نشرت في "مجلة صحة الأم والطفل" البريطانية، تدعو النساء إلى دعم الرضاعة الطبيعية، كونها تقلل من خطر إصابتهن باكتئاب ما بعد الولادة إذا بدأن بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة.

وأكدت الدراسة أن خطر الاكتئاب يزداد أضعافا بين النساء اللاتي يردن إرضاع أطفالهن رضاعه طبيعية ولم يتمكنّ من ذلك بسبب ضغوط ما بعد الولادة مثل الألم والأرق والقلق.

ولم تغفل الدراسة فوائد أخرى للرضاعة الطبيعية، حيث أشارت إلى أنها تساعد على الاسترخاء والحد من التوتر بالنسبة للأمهات، وتنعكس إيجابياً أيضاً على نمو الطفل دماغيا ونفسيا.