دراسة تربط بين تناول النودلز والعديد من الأمراض

حذرت دراسة أميركية من مخاطر الإفراط في تناول النودلز السريع بسبب احتوائه مكونات مرتبطة بشكل مباشر بالعديد من الأمراض.

فبأقل من دولار واحد في كوريا الجنوبية يمكن الحصول على وجبة مشبعة من النودلز، هي كمية من المعجنات الشبيهة بالمعكرونة وتعد بشكل سريع دون أن تحتاج إلى طهي، فيكفي سكب محتوى الوعاء في ماء مغلي للحصول على وجبة تسد الجوع وسريعة في نفس الوقت بما يجمع بين التوفير والسرعة.

لكن دراسة قدمها باحثون في مستشفى أمراض القلب والشرايين في تكساس في الولايات المتحدة تناولت القيمة الغذائية لهذا الطبق الشعبي وطرحت معلومات بشأن مضار الإفراط في تناوله حيث ثبت له وقوفه وراء العديد من الأمراض كالجلطات الدماغية وأمراض القلب والضغط وغيره لما يحتويه من كميات أملاح وصوديوم عالية.

لكن الآسيويين، الأكثر استهلاكاً لهذا الطبق يتجاهلون هذا الدراسة وما تتضمنه من معلومات طبية ويستمرون في التهام النودلز غير آبهين بما قد تسببه هذه السلوكيات. فالصين لوحدها مثلاً استهلكت أكثر من 46 مليار علبة أي ما يعادل 44% من الاستهلاك العالمي.

ويبدو أن التعلق بهذه الوجبة هو ما يقف وراء تجاهلهم لمخاطر النودلز لتمتزج بثقافتهم الغذائية ويصبح استهلاكها شبه يومي بالنسبة للبعض وهو ما قد يفسر ارتفاع الكميات المصنعة منه خلال عام 2012 في كوريا الجنوبية إلى ترليوني عبوة من النودلز سريعة التحضير.

