توصية بحظر بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين

أوصت منظمة الصحة العالمية بحظر بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين، باعتبار أن استهلاكها يشكل "تهديدا خطيرا" بالنسبة للمراهقين والأجنة.

وقد أيد الخبراء منع استهلاك هذه السجائر في الأماكن العامة المغلقة "حتى يتم على الأقل إثبات أن بخار المياه الصادر لا يضر بالأشخاص المحيطين" بالمدخنين، وفق ما جاء في مستند عممته المنظمة الأممية.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن "الأدلة الحالية تظهر أن"السجائر الإلكترونية "لا تقتصر على بخار المياه كما يؤكد مصنعوها"، فاستخدامها يشكل "تهديدا خطيرا بالنسبة إلى المراهقين والأجنة".

والأدلة الحالية كافية لتحذير "الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب" من تداعيات استهلاك السجائر الإلكترونية على المدى الطويل "على نمو الدماغ"، وفق مستند المنظمة.