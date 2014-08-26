6 أسباب وراء "الشره المؤقت"

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا حول الأسباب المثيرة التي تجعلك لا تتوقف عن الأكل في بعض الأيام، مستندة إلى آراء لباحثين كبار في مجال التغذية، وقد لخصتها "العربية.نت" في الأسباب الستة التالية.

الموبايل

تزداد الشهية لتناول الطعام بالتعرض المستمر للضوء الأزرق الساطع الذي ينبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ولسبب غير مفهومٍ تماماً، فإن التعرض لهذا الضوء يزيد من الرغبة بتناول الطعام لساعات طويلة، إذ يبدأ الشعور بالجوع بعد حوالي 15 دقيقة من التعرض للضوء، ويتزايد لمدة 3 ساعات حتى وإن كنت لحظتها قد انتهيت من وجبتك.

التفسير الأكثر إقناعاً هو أن الضوء الطبيعي مصنوع من ألوان مختلفة، منها الأزرق الساطع، ويعتمد الجسم على هذا الضوء في ساعته البيولوجية التي يميز من خلالها الليل من النهار، لذا فإن ضوء الموبايل يتسبب في تشويش عمل الساعة البيولوجية، وهو ما يؤثر على مشاعر الجوع والشبع.

نشرة الأخبار

إن الاستماع للأخبار السياسية والاقتصادية السيئة يزيد من الرغبة بتناول المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية. وتشير بهذا الصدد دراسة أجريت عام 2013 إلى أن الأشخاص الذين يتوقعون حدوث شيء سيئ في المستقبل، ويستمعون للأخبار المتشائمة، أفرطوا في تناول الطعام حين تم إخبارهم أن هذا الطعام غني بالسعرات، في حين أنهم تناولوا كمية طعام أقل بنسبة الربع حينما تم إخبارهم أن هذا الطعام يحوي كميات قليلة.

وفيما يبدو، فإن الأمر يتعلق بغريزة البقاء، ففي حالات الحروب والأزمات يزداد التكاثر، وتزداد الرغبة بتناول الطعام.

الشعور بالذنب

يتسبب الشعور بالذنب نتيجة تجربة ما، أو تجاه شخصٍ ما، بزيادة الرغبة بتناول الطعام كما تشير الدراسات.

يعتمد تفسير ذلك على أن مركز شهية الطعام في الدماغ يقع بجانب المركز الذي يتحكم بالمزاج، لهذا فإن ما نشعر به يؤثر بشكل مباشر على شهيتنا للطعام.

الإرهاق

تشير دراسة عام 2011 إلى أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة تناول الطعام، بحيث يزيد تناول السعرات الحرارية بمقدار 300 سعرة عند الأشخاص الذين لم تكن ليلتهم السابقة هانئة.

ويعود سبب ذلك إلى أن الهرمون المسؤول عن تنبيه الدماغ لتحفيز الإحساس بالجوع، والذي يسمى "غريلين"، يزيد إفرازه عند الأشخاص المحرومين من النوم.

تتضاعف المشكلة بالنسبة للنساء، إذ يزيد استهلاك المرأة المحرومة من النوم للدهون بمقدار 30 غراما، وهي نسبة تبلغ أربعة أضعاف الزيادة التي تحدث عند الرجال في حالة الحرمان من النوم.

الأكل السريع

إذا كنت ممن يتناولون طعامهم بسرعة، أو وقوفاً لأجل الالتحاق بموعد، فإن سرعتك لا تؤدي حقيقة إلى تقليل الكمية التي تتناولها، بل إنها تضاعفها دون أن تشعر.

تحتاج المعدة لوقت حتى ترسل إشارات للدماغ كي يحفز الشعور بالشبع، إلا أن التناول السريع للطعام يعرقل هذه العملية ويفوت فرصة الشعور بالشبع.

سن اليأس

إن التأرجح في مستوى الهرمونات عند المرأة مع الاقتراب من سن اليأس، خصوصاً هرمون "البروجسترون"، يحفز شعور المرأة بالجوع، ويشيع ذلك بشكل خاص قبل بلوغ سن اليأس بعامين حتى خمسة أعوام.

وتشعر المرأة بحاجة إلى السكريات – الكربوهيدرات - بشكل خاص، إذ إن تقلب مستوى الهرمونات يزيد من حاجتها للطاقة، ومن المعروف علمياً أن أسرع طريقة للحصول على الطاقة تكون من خلال السكريات.

كما يمكن أن يكون الشره للطعام من العلامات الأولى للحمل، حينما تبدأ أنسجة الجنين بالنمو داخل الرحم، وهو ما يحتاج إلى طاقة كبيرة.