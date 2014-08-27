إصابة خبير من "الصحة العالمية" بفيروس إيبولا

أعلنت السلطات الألمانية ومنظمة الصحة العالمية أن خبيراً سنغالياً في المنظمة مصاباً بفيروس إيبولا أدخل الأربعاء إلى مستشفى في هامبورغ (شمال البلاد) لمعالجته.

وهذا المصاب الأول بإيبولا الذي تتم معالجته في ألمانيا، خبير في منظمة الصحة العالمية متخصص بعلم الأوبئة، وقد أصيب بالفيروس الذي يسبب الحمى النزفية عندما كان في سيراليون.

وقال المكتب الصحافي لمطار هامبورغ لوكالة "فرانس برس"، إن الطائرة التي أقلت الخبير "حطت عند الساعة العاشرة (8:00 تغ) في المطار".

وسيعالج المريض في المستشفى الجامعي في هامبورغ ايبيندورف، وهذا المستشفى متخصص بمعالجة الأمراض المعدية.

وكانت منظمة الصحة العالمية تقدمت بطلب لمعالجة أحد موظفيها في هذا المركز، لكن الطبيب المصاب توفي قبل نقله إلى ألمانيا.