"البوتوكس" يعالج عدة أمراض كالصداع النصفي والسرطان

اشتهرت مادة الـ"بوتوكس Botox" في مجال التجميل من خلال قدرتها على إزالة تجاعيد الوجه، ولكن لهذه المادة فوائد أخرى، فالـ"بوتوكس" يساعد في علاج أمراض عدة.

فأكثر من نصف استخدامات حقن الـ"بوتوكس" هي لعلاج أمراض عدة، منها مرض السرطان، إذ تبين في دراسة أولية أن حقن مرضى سرطان المعدة بمادة الـ"بوتوكس" يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا السرطانية والحد من انتشارها.

ومن خلال استخدام حقن الـ"بوتوكس" يمكن التخلص من فرط التعرق تحت الإبطين واليدين والرجلين، حيث تعمل هذه المادة على غلق الأعصاب المهيجة للغدد العرقية.

ويمكن علاج الصداع النصفي من خلال حقن مادة الـ"بوتوكس" في العضلات تحت جلدة الرأس، وقد تساعد هذه المادة في التخلص من أوجاع الظهر وتشنجات الرقبة.

أيضاً حقن مادة الـ"بوتوكس" في منطقة الفك قد يساعد في منع احتكاك الأسنان ببعضها أثناء النوم، وقد يكون حلا لمشكلة صرير الأسنان.

وأثبتت هذه المادة فعاليتها في علاج اختلالات المثانة من خلال حقن الـ"بوتوكس" في المثانة لتسع كمية أكبر من السوائل.

ولكن من الضروري أن يأخذ المريض حذره في اختيار الطبيب المؤهل، والتأكد من جودة المواد المستخدمة لتفادي أي مضاعافات أو تشوهات.