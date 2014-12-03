أوباما ندرس رصد 6 مليارات دولار للتصدي لإيبولا

دعا الرئيس الاميركي باراك أوباما الكونغرس الثلاثاء الى رصد نحو ستة مليارات دولار لمكافحة وباء إيبولا في غرب افريقيا والتعامل مع خطره في الولايات المتحدة.

وقال اوباما خلال زيارته مقر معاهد الصحة الأميركية في ضاحية بيتيسدا القريبة من واشنطن "لن نستطيع التغلب على ايبولا من دون تمويل اضافي".

وأضاف "اذا كنا نريد أن تستمر بلدان أخرى في التعبئة فعلينا ان نكون دائما في الطليعة"، مذكرا بأن نحو ثلاثة ألاف اميركي من مدنيين وعسكريين ينتشرون على الارض في غرب أفريقيا وخصوصا في ليبيريا، البلد الأكثر إصابة بإيبولا.

وقال إن هذا الموضوع تم التفاهم في شأنه حتى الأن بين الجمهوريين والديموقراطيين، حذر من محاولة خلط تمويل مكافحة إيبولا بالمفاوضات الشاقة التي تجري حول الموازنة. وحتى الثلاثاء، لم يقدم الجمهوريون في مجلس النواب قانونا لتمويل الدولة الفدرالية لما بعد 11 ديسمبر.

وتابع اوباما "القضية ليست سياسية فلنقم بها"، لافتا الى ان البيت الابيض اقترح هذا التمويل العاجل في بداية نوفمبر، وقال أيضا "علينا أن نقضي على هذا المرض. إنه ليس فيروسا يمكننا التعامل معه عبر بضع حالات هنا وهناك".

وأفادت آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية ان فيروس إيبولا أسفر عن وفاة 6070 شخصا من بين 17 الفا و145 إصابة.

