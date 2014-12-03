دراسة أميركية: ختان الذكور يقلل مخاطرالإصابة بالإيدز

خلصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن فوائد ختان الذكور تفوق مخاطره وفقا لمسودة دليل إرشادي إتحادي طال إنتظاره نشرت أمس الثلاثاء تشير إلى وجود دليل علمي يدعم توصيات هذا الإجراء.

ووجدت المراكز أن إجراء الختان للذكور تحت اشراف طبي قد يساعد في تقليل خطر إنتقال فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كما يساعد في تقليل الأمراض الجنسية بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

تأتي التوصية التي تتضمن تقديم المشورة لوالدي الأطفال الذكور حديثي الولادة حول فوائد ومخاطر الإجراء في وقت تراجعت فيه نسبة ختان الذكور في الولايات المتحدة.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن المعدل القومي لختان المولودين حديثا تراجع ما بين عامي 1979 إلى 2010 بنسبة عشرة بالمئة إلى 58 بالمئة.

وقالت الوثيقة "هذه التوصيات مبنية على تقييم للمعلومات المتوفرة عن المخاطر والفوائد الصحية المرتبطة بإجراء عملية الختان للذكور تحت إشراف طبي جيد تم تطويرها لتخص الذكور والأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة".

وأشارت دراسات عديدة أجريت في أفريقيا إلى أن الختان قد يساعد في تقليل انتشار الفيروس المسبب لمرض الإيدز.

وقالت المراكز إنها طورت مسودة إرشادية بناء على مراجعة منهجية للمخاطر والفوائد الصحية للختان واستشارة خبراء في الوقاية من الإيدز ومجالات أخرى.