الصحة العالمية : توصي بجرعتين ضد فيروس الورم الحليمي

نشرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء توصيات جديدة في اطار مكافحة سرطان عنق الرحم من شأنها السماح بوقاية أفضل ضد هذا المرض في البلدان الفقيرة.

وأوصت المنظمة بتلقي جرعتين، بدل ثلاث جرعات بحسب التوصيات السابقة، من اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري لدى الفتيات بين 9 و13 عاما.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية في التوصيات الجديدة التي قدمتها للمؤتمر الدولي لمكافحة السرطان في مدينة ملبورن الاسترالية، ان جرعتين من هذا اللقاح لها الفعالية نفسها لثلاث جرعات.

وقالت الاخصائية في الأوبئة في منظمة الصحة العالمية "ناتالي بروتيه" أن "استخدام أدوات أكثر فعالية ويمكن الحصول عليها بسهولة أكثر للوقاية من سرطان عنق الرحم ومعالجته سيساهم في تخفيف الآثار الصحية، خصوصا في البلدان ذات المداخيل المتدنية".



ويمكن القيام اعتبارا من سن الـ 18 عاما بالكشف عن الاصابات بفيروس الورم الحليمي -- المسؤولة عن 99 % من سرطانات عنق الرحم -- بواقع مرة كل خمس سنوات في حال كانت النتائج سلبية، في مقابل مرة كل عامين حاليا في بلدان عدة، وطرح أول لقاح ضد فيروس الورم الحليمي في الأسواق سنة 2006.





