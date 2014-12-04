مصر.. 4 حالات وفاة جديدة بأنفلونزا الطيور

أعلنت مصر عن 4 وفيات جديدة بأنفلونزا الطيور، ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 7 بفيروس "أتش5 أن1" خلال العام الجاري 2014، و70 وفاة منذ ظهوره بالبلاد عام 2006.

وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية إن آخر ضحايا الفيروس شاب في السادسة والعشرين توفي الأحد في المنيا جنوب القاهرة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة المصرية، وفاة الحالة بفيروس "أنفلونزا الطيور" (H5N1) في محافظة المنيا، وسط مصر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم (يوم الأحد الماضي) عزل رجل يبلغ من العمر 26 عاماً من إحدى القرى بمركز (مدينة) ملوي بمحافظة المنيا، كان يعاني من حمى وسعال وضيق في التنفس بعد التعرض للطيور بمستشفى التأمين الصحي (حكومي) بالمنيا".

وأشارت الوزارة في البيان ذاته إلى أنه تم "وضع حالة هذا الرجل المصاب على جهاز التنفس الصناعي وتم إعطاؤه عقار التاميفلو (دواء)، وأخذ عينة للفحص بالمعامل المركزية بالقاهرة، وجاءت النتيجة إيجابية، الثلاثاء، بعدما توفي يوم الاثنين الماضي".

وقالت الوزارة إنه بوفاة هذه الحالة تصبح عدد الحالات التي توفت جراء المرض خلال العام الجاري إلى 7 من بين 14 حالة إصابة.

كما يرتفع، وفق بيان الوزارة ذاته، العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء مرض أنفلونزا الطيور في مصر منذ عام 2006 حتى الآن إلى 70 حالة.

في السياق نفسه، أكدت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة إصابة حالتين جديدتين بفيروس H5N1، المسبب لمرض "أنفلونزا الطيور"، الحالة الأولى لشاب في الـ26 من عمره، بإحدى قرى محافظة المنيا، والثانية لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً، من محافظة سوهاج.