تسجيل ثالث إصابة بـ"إيبولا" بين بعثة الأمم المتحدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا في بيان، اليوم الجمعة، أن أحد أفرادها أصيب بفيروس إيبولا ويخضع للعلاج في مستشفى بالعاصمة مونروفيا.

وهذه الإصابة هي الثالثة بين أفراد بعثة الأمم المتحدة منذ بدء تفشي الوباء المهلك.

وأكدت البعثة أنها تتخذ خطوات لضمان عزل كل الأشخاص الذين خالطوا المريض أثناء ظهور الأعراض عليه، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 16 شخصا حتى الآن.

وقالت كارين لاندجرين، الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدرته في وقت متأخر، أمس الخميس، "قلوبنا مع عائلة المريض وأصدقائه وزملائه".

وأشارت إلى أن تشخيص إصابة موظف البعثة بالمرض جرى يوم الأربعاء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 17256 شخصا أصيبوا بالفيروس القاتل منذ بدء تفشي الإيبولا في مارس الماضي في ليبيريا وسيراليون وغينيا أكثر الدول نكبة بالمرض، في حين أودى بحياة 6113 شخصا.