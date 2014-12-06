مصر.. ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور لـ15

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع عدد المصابين بإنفلونزا الطيور لـ15 حالة، بعد إصابة طفلة تبلغ من العمر سنتين من إحدى قرى إدارة أخميم بمحافظة سوهاج.

وكانت الطفلة تعاني من حمى وسعال والتهاب بالحلق بعد التعرض للطيور، وقد تم حجزها بمستشفى حميات سوهاج، الخميس، وإعطاؤها عقار "تاميفلو" المضاد للفيروس، وقد تم تأكيد الإصابة بعد ظهور نتائج تحاليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضحت الوزارة فى بيانٍ لها، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف الإصابة مبكرا، مما ساعد على إعطائها الرعاية الصحية المناسبة وتحسن حالتها، مطالبة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض إنفلونزا عليهم، حيث إن تلقي مصابي مرض إنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض، ويقلل من معدلات الوفاة.