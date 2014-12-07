الضوء الأزرق يساعد الرجال على تقليل الوزن

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن تناول الطعام أثناء الإضاءة باستخدام مصباح أزرق اللون يساهم في تقليل تناول الطعام، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالسمنة، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أركنساس الأميركية.

وأظهرت الدراسة التي شملت 112 شخصاً أن مظهر الطعام يبدو تحت الضوء الأزرق غير جذاب، ويبعث في النفس شعوراً لا إرادياً بالشك، لأن لون الطعام غير طبيعي، وخاصةً أن الأطعمة الزرقاء اللون نادرة الوجود، وهو ما يساهم بالنهاية في الحد من تناول الرجال للوجبات، ولكن النساء لم يتأثرن إطلاقاً بتغيير لون الإضاءة أثناء تناول الطعام، لأنهن يعتمدن غالباً على الرائحة أكثر من اللون وهو يمنع تأثير الإضاءة عليهن.