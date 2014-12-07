"السم الأبيض" عدو الصحة!

حذر مختصون من تأثير تناول كميات كبيرة من السكر أو "السم الأبيض" كما يسموه على الصحة، فحين يتناول الإنسان ما يزيد على حاجة جسمه من السكر يتحول في الكبد إلى دهون ويخزن في الجسم، مما يتسبب الإصابة بأمراض عدة منها السكري، وأمراض القلب والكبد.

ولفت المختصون بأن يطيل من عمر الأطعمة، فضلاً عن أنه يجعل الطعم أفضل، ويربط المستهلك بالسلعة.

من جهتها نصحت جمعية القلب الأميركية بالحد من السكريات المضافة التي قدرتها بست ملاعق صغيرة للمرأة ما يعادل 25 غراماً، وتسعة للرجل ما يعادل 37 غراماً.

كما يُنصح بقراءة متمعنة على وصفات المنتجات، فعلبة مشروبات غازية صغيرة مثلاً تحوي على 39 غراماً من السكر، وثلاث قطع من حلوى الكوكيز تحتوي على 11 غراماً ، وأربع قطع من الأورويو على 14 غراماً.

وتتفاوت كمية السكر في الفواكه، إذ أن 147 غراما من الفراولة تحري على سبعة غرامات من السكر، فيما تحتوي 150 غراما من البطاطا الحلوة على ثمانية غرامات، وتحوى 112 غراماً من الأناناس على تسعة غرامات. كذلك تحوي حبتي خوخ وموز بالتتابع على 15 غراماً و17 غراماً، فيما تتضمن 126 غراما من العنب الأحمر على عشرين غراماً من السكر، والتفاحة والبرتقالة على 24 غراماً للواحدة.

ودعا المختصون إلى استبعاد المنتجات التي تزن 100 غرام، وتحتوي على 15 غراماً من السكر، فضلاً عن استبعاد إضافة السكر في المشروبات كالقهوة والشاي، واستبدال المشروبات الغازية بالمياه، وتناول الفواكه الطازجة عوضاً عن المعلبة. وينصح خبراء بإضافة الفواكه كالموز والكرز والفراولة على بعض المأكولات بدلاً من السكر.

