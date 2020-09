"الواي فاي" يدخل عالم الطب!

يبدو أن استخدام "الواي فاي" لا يقتصر فقط على سماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام، بل سيدخل قريباً عالم الطب العلاجي.

وأقدم باحثون من جامعتي Tufts وIllinois في الولايات المتحدة الأميركية على تطوير وسيلة تقضي بتنشيط زرع إلكتروني عن بعد في الجسم، وذلك في سبيل التخلص من الالتهابات البكتيرية بفضل "الواي فاي"، بحسب ما ذكرت صحيفة النهار.

وأجرى الباحثون الدراسة على فئران أصيبت سابقا ببكتيريا العنقوديات، التي تسبب التهاب الدم. وتمّ تشغيل الزرع الإلكتروني عن بعد، فأطلق هذا الأخير الحرارة في الجسم، مما أدّى إلى القضاء على الالتهابات بعد 24 ساعة. أما بالنسبة إلى الزرع، فقد تحلّل وحده في الجسم بعد 15 يوماً من بدء العملية.

ونشرت هذه النتائج في المجلة العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences.