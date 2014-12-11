اتحاد الهلال والصليب الأحمر يدعو لليقظة من إيبولا

دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الخميس، إلى اليقظة من وباء إيبولا بسبب تنقلات أعياد نهاية السنة في غرب إفريقيا.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الحاج إس سي خلال زيارة إلى لندن أنه "قد يكون هناك خطر من عدوى جديدة إذا لم تُؤخذ كل تدابير الوقاية في أثناء فترة يتنقل فيها الناس كثيرا بمناسبة الأعياد".

وأضاف أن الأمر لا يتعلق "بتوقع تسجيل مزيد من الإصابات" بل هي "دعوة إلى اليقظة والحفاظ على التقدم الذي أنجز حتى الآن وعدم فتح الباب أمام تسجيل إصابات جديدة".

وقال "لا يمكننا إلا أن نعول على التصرفات والمواقف وتعبئة المجتمعات وتوفير العلاج والدفن الآمن والمشرف وتعزيز أنظمة الصحة".

واعتبر الأمين العام لهذا الاتحاد وقد تولى هذه المهمة اعتبارا من أغسطس، أن استقرار الوباء والمؤشرات التي لوحظت حول تراجعه في بعض الأماكن خبر سار لكنه يجب أن لا يؤدي إلى التهاون.

ويشارك حاليا 11 ألف متطوع في إطار الاتحاد في جهود مكافحة إيبولا في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا من الوباء - ليبيريا وغينيا وسيراليون- ويهتمون خصوصا بدفن المتوفين بفيروس إيبولا بشكل سليم وفي بعض الأحيان نقل الحالات المشبوهة أو المرضى إلى المراكز المناسبة لعلاجهم.

أسفر الوباء عن وفاة 6388 شخصا من أصل 17942 إصابة مسجلة في ثمانية بلدان هي في الأساس ليبيريا "3177 وفاة" وسيراليون "1768" وغينيا "1428" كما ورد في آخر حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية الاربعاء.

