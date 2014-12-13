تفضل المأكولات الحارة؟.. اعرف السبب

يميل الرجال الذين يتمتعون بنسب عالية من التستوستيرون إلى تفضيل المأكولات الغنية بالتوابل، على ما كشف باحثون فرنسيون.

ومن المقرر نشر هذه الدراسة وهي بعنوان "سام لايك إت هوت" (البعض يحبونه حارا) في مجلة "فيزيولوجي أند بيهايفر".

وشملت هذه الأبحاث 114 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويعيشون في مدينة غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) شاركوا في جلسة تذوق مأكولات أجرتها شركة متخصصة.

وقد أخذت عينات من لعاب الرجال لقياس نسبة التستوستيرون فيها، وطلب منهم تقييم مأكولات على صعيد التوابل والملح.

وبعد دقائق معدودة قدم لهم طبق هريسة بطاطا، وإلى جانبه 50 جرعة من صلصة "تاباسكو" و80 جرعة من الملح.

وبعدما أضاف المشاركون الملح والتوابل على سجيتهم، طلب منهم أن يقولوا إن كان الطبق مالحا أو غنيا بالتوابل أو غير ذلك.

وأظهرت النتائج تناسباً بين نسب التستوستيرون عند المشاركين والتوابل المضافة إلى المأكولات.

وشرح لوران بيغ، أحد القيمين على هذه الدراسة والذي يحاضر في علم النفس الاجتماعي في جامعة "بيار منديس" في غرونوبل، أن "هذه النتائج تعزز تلك التي أظهرت ازدياد المخاطرة المالية أو الجنسية أو السلوكية مع ازدياد نسب التستوستيرون. وتنطبق هذه القاعدة هنا على المخاطر المذاقية".

وذكّر بيغ بأن التستوستيرون كان موضع 85 ألف مقال علمي، وقد وصفه الأستاذ الأميركي جيمس دابس بهرمون "الأبطال واللصوص والعشّاق".

ويدفع هذا الهرمون إلى البحث عن أحاسيس قوية، ما يؤدي إلى ازدياد المخاطرة في مجالات عدة، بحسب لوران بيغ.

وختم عالم النفس قائلا إنه "من الممكن أيضا أن يكون الاستهلاك المنتظم لمأكولات غنية بالتوابل يساهم في ازدياد نسب التستوستيرون، حتى لو لم تبرهن هذه الفرضية بعد إلا عند القوارض".