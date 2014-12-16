التدخين.. المسبب الأول لـ80% من سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان فتكاً في العالم، حيث يودي بحياة 85% من المصابين به. وتشير الإحصاءات إلى أن 78% من المصابين بهذا المرض في السعودية رجال، و10% من المصابين به يكتشفون إصابتهم عن طريق الصدفة.

وتم اعتماد توجيهات من قبل جمعية السرطان الأميركية خاصة بالكشف عن سرطان الرئة للحد من عدد الوفيات.

وأوصت التوجيهات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ55 والـ80 عاماً بضرورة الكشف السنوي عن هذا المرض، كونهم الأكثر عرضة للإصابة، خاصة الذين لديهم تاريخ سابق من تدخين علبة سجائر واحدة يومياً لمدة 30 عاماً أو علبتين في اليوم لمدة 15 عاماً.

ويعتبر التدخين المسؤول الأول عن أكثر من 80% من الإصابات بالسرطان الرئوي، وفقاً للخبراء.

من جهة أخرى كان فريق طبي فرنسي قد قام بتطوير فحص مخبري للكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان يعتمد على أخذ عينة من الدم, وذلك قبل أن يصبح الورم ظاهراً عبر التقنيات التقليدية للتصوير الشعاعي. وسيتم اعتماد هذه التقنية في السنوات القليلة المقبلة.