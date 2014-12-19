طبيب مصري "يطوّل" قصار القامة ومعظم زبائنه مشاهير

تصدر الطبيب المصري الدكتور ياسر البطراوي أستاذ جراحة العظام بكلية طب الأزهر قائمة أشهر أطباء جراحي العظام في أوروبا وأميركا كما تصدرت صورته غلاف مجلة Orthopedics الأميركية ليكون أول طبيب من خارج أوروبا وأميركا يحوز هذا اللقب بعد أن أجرى 3 ألاف جراحة نادرة لتطويل قصار القامة .

وقال البطراوي لـ العربية نت " إنه قدم أبحاثاً حول موضوع جراحات تطويل قصر القامة التي يجريها بالتثبيت الخارجي والمسمار الداخلي المغناطيسي باستخدام" الريموت كونترول"، حيث يقوم بشد المسمار المثبت داخلياً من خلال الريموت كونترول وهو الأحدث في هذا المجال وذلك بعد نجاح تلك العمليات بنسبة وصلت إلى ١٠٠٪ وبدون أي مشكلات وتم نشر ذلك في المجلات العملية المتخصصة مثل مجلة جراحي العظام الأميركية Orthopedics ومعظم من تم إجراء العملية لهم كانوا من مشاهير هوليوود أو سياسيين مشهورين على مستوى العالم.

نجوم السينما والعائلات المالكة أبرز "الزبائن"

كما أشار إلى أنه أجرى أكثر من 3 آلاف جراحة تطويل ناجحة منذ عام 1996 حتى الآن للحالات المرضية ونحو 300 جراحة تجميلية لتطويل السيقان منذ 2002 حتى يوليو 2014 حيث يقصده العديد من نجوم السينما العالمية وبعض أفراد العائلات المالكة لبعض الدول.

إلى ذلك، أوضح أن تكلفة الجراحة تبلغ حوالي 40 ألف يورو فيما تبلغ تكلفة المسمار الواحد 16 ألف يورو ويعمل المسمار على تطويل الساق بنسبة ١٠٠ ٪.

وكان البطراوي أصغر طبيب مصري يحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1998 حيث كان عمره وقتها 29 عاماً و كان يعمل في ذلك الوقت مدرسًا مساعدًا لجراحة العظام بكلية طب الأزهر للبنات وذلك عن مجمل أبحاثه العلمية المنشورة في دوريات عالمية.

