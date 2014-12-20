أوروبا.. موافقة حذرة على دواء أميركي ضد البدانة

حصل دواء ضد البدانة من إنتاج المختبرات الأميركية "أوريكسيجن ثيرابوتيكس" على الضوء الأخضر لتسويقه في أوروبا، على ما كشفت الوكالة الأوروبية للأدوية (إي أم أيه).

وأوصت لجنة الأدوية البشرية الاستخدام (سي أتش أم بي) التابعة للوكالة بالمواقفة على السماح بطرح دواء "ميزيمبا" (المعروف في الولايات المتحدة باسم "كونتريف") في السوق.

ويقوم هذا الدواء على مزيج بين عاملين رئيسيين هما النالتريسكون المستخدم لمعالجة إدمان الكحول والأفيونيات، والبوبروبريون المستخدم كمضاد للاكتئاب والذي يساعد أيضا على التوقف عن التدخين.

وبعد عدة سنوات من التردد بسبب خطر الإصابة بجلطات قلبية، وافقت وكالة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة على تسويقه في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيانها أن عقار "ميزيمبا" لن يوفر إلا بالاستناد إلى وصفة طبية، وهو مخصص للبالغين الذين يعانون من البدانة أو الوزن الزائد، ويواجهون أيضا ارتفاعاً في ضغط الدم أو في معدل الكولسترول.

وذكرت الوكالة أن من جملة الآثار الجانبية المحتملة لهذا العقار، مشاكل في المعدة والأمعاء وفي الجهاز العصبي المركزي، مشيرة إلى أن الآثار الطويلة الأمد على القلب والأوعية الدموية ليست أكيدة بعد.

وأضافت الوكالة أن النتائج المتوسطة لاختبار سريري "مطمئنة في ما يخص احتمال الإصابة بأمراض خطيرة في القلب والأوعية الدموية".

وينبغي للمرضى الذين يوصف لهم تناول "ميزيمبا" أن يراجعوا أطباءهم بعد 16 أسبوعا وأن يوقفوا العلاج في حال لم يخسروا 5% من وزنهم، بحسب "إي أم أيه".

ولا يزال على المفوضية الأوروبية أن تعطي موافقتها الرسمية قبل البدء بتسويق الدواء في البلدان الأعضاء في الاتحاد.