تقرير أميركي: بقايا المبيدات في الغذاء لا تدعو للقلق

قال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية يوم الجمعة إن أكثر من نصف الغذاء الذي أجرت عليه الحكومة الأميركية اختبارات لقياس رواسب المبيدات في العام الماضي أظهرت مستويات ملحوظة من المبيدات، بالرغم من أن معظمها كان في إطار المستويات التي تعتبرها الحكومة آمنة.

وفحصت الوزارة الفواكه الطازجة والمصنعة، وكذلك مستحضرات لبن الأطفال وعصير التفاح وغيرها من المنتجات.

وتحدد وكالة حماية البيئة "المستويات المسموح بها لكمية المبيدات التي يمكن أن تترسب في الغذاء الذي يصل للمستهلك، وذلك قبل أن تجيز استخدام المبيد في السلع الزراعية. وتهدف عينات وزارة الزراعة إلى المساعدة في ضمان أن تظل بقايا المبيدات ضمن المستويات المسموح بها.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للمبيدات التي أجريت اختبارات عليها فقد أظهرت 99 في المئة من العينات مستويات لبقايا المبيدات في إطار المستويات المسموح بها. وقال التقرير إن "أكثر من 40 في المئة من المواد الغذائية لم يظهر بها أي بقايا ملحوظة، وإن الرواسب تجاوزت المستويات المسموح بها في 23 عينة فقط من بين 9990 عينة.