إيبولا يقتل أكثر من 7 آلاف

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا في غرب إفريقيا إلى 7373 حالة، من إجمالي 19031 إصابة سجلت في الدول الثلاث الأكثر تعرضا للوباء، بحسب الحصيلة الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية التي نشرت أمس السبت.

وحتى 16 ديسمبر، ازداد عدد الوفيات بمقدار 458 حالة والإصابات بمقدار 428 حالة، عن الحصيلة السابقة التي سجلت حتى 14 ديسمبر.

وفي سيراليون، التي يوجد فيها أكبر عدد من الإصابات، سجلت 8759 حالة إصابة (مقابل 8356 سابقا)، و2477 حالة وفاة (مقابل 2085).

وفي ليبيريا، التي كانت لفترة طويلة البلد الذي يشهد أكبر انتشار للوباء، سجل تباطؤ في انتشار الفيروس حيث تم إحصاء 7819 حالة (7797 سابقا) من بينها 3346 إصابة قاتلة (3290 سابقا).

أما في غينيا حيث ظهر الوباء منذ قرابة العام، سجلت 2453 حالة إصابة (2416 سابقا) حتى 16 ديسمبر، من بينها 1550 حالة قاتلة (مقابل 1525 سابقا).

وباستثناء الدول الثلاث الأولى، لم يطرأ تغير على حصيلة الوفيات حيث سجلت 6 حالات في مالي فيما تأكد شفاء مصاب آخر في 6 ديسمبر، وحالة واحدة في الولايات المتحدة و8 حالات في نيجيريا.

وفي إسبانيا والسنغال، اللتين أُعلنتا خاليتين من فيروس إيبولا، سجلت إصابة واحدة في كل منهما ولا توجد أية حالة وفاة.

وطال فيروس إيبولا المسبب للحمى النزفية والذي يعتبر من أخطر الفيروسات على حياة الإنسان، أيضا الجهاز الطبي. ففي 14 ديسمبر سجلت 649 حالة عدوى لدى العاملين في القطاع الصحي، توفي منهم 365 بحسب منظمة الصحة العالمية.