هل تؤثر الوجبات السريعة على نتائج الأطفال المدرسية؟

خلصت دراسة أميركية حديثة أجريت على أطفال المدارس إلى أن تناول الوجبات السريعة قد يؤدي إلى تراجع نتائج الأطفال في الامتحانات في الرياضيات والعلوم والقراءة.

وقال باحثون بجامعة ولاية أوهايو وجامعة تكساس في الدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال "تقدم نتائج هذه الدراسة أدلة أولية على أن تناول الوجبات السريعة مرتبط بنتائج ضارة على الأداء الأكاديمي بين الأطفال."

وخلص الباحثون إلى أنه فيما يتعلق بنمو القدرات التعليمية، وجدوا أن طلاب الصف الثامن الذين تناولوا وجبات سريعة بصورة يومية كانت نتائجهم أقل من أولئك الذين لم يتناولوا أي وجبات بأربع نقاط في القراءة وثلاث نقاط في الرياضيات وأربع في العلوم.

وقد تعزى النتائج إلى المستويات المنخفضة من المواد الغذائية في الوجبات السريعة وخصوصا الحديد. وقالت الدراسة إن المستويات العالية من الدهون والسكريات الموجودة في الوجبات السريعة يمكن أن تؤثر أيضا على أوقات التركيز ورد الفعل.

كما أظهرت الدراسة أن الصلة بين تناول الوجبات السريعة والأداء الأكاديمي ظلت كاملة حتى مع إدراج متغيرات مثل النشاط البدني ومشاهدة التلفزيون والوضع الاقتصادي والاجتماعي.