منظمة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إيبولا إلى 7573

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا فيروس إيبولا في الدول الإفريقية الثلاث الأكثر تضررا (سيراليون وليبيريا وغينيا)، ارتفع إلى 7573 من بين 19 ألفا و463 حالة مؤكدة مسجلة هناك حتى الآن.

وسجلت سيراليون أغلب الحالات وبلغت 9004، في حين سجلت ليبيريا أكبر عدد من الضحايا وبلغ 3384 حسب أحدث الإحصاءات. وغينيا هي ثالث أكثر الدول تضررا، حيث بدأ تفشي المرض هناك قبل عام.

وقال بيتر بيوت، الباحث الذي ساعد في اكتشاف الفيروس عام 1976، إن أزمة ايبولا، التي أودت بحياة أول ضحاياها قبل عام بالضبط، من المرجح أن تستمر حتى نهاية 2015.