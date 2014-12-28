ما هي الفحوص الطبية الضرورية لكِ في كل مرحلة عمرية؟

يساعد إجراء الفحوص الطبية المناسبة وفي الوقت المناسب في الكشف عن أمراض عدة، ما قد يسهل عملية العلاج. وتعتمد الفحوص الطبية التي يجب على المرأة إجراؤها على عاملي العمر والأعراض التي تستدعي الكشف الطبي.

فما هي الفحوص الطبية التي يجب أن تجريها كل امرأة حسب فئتها العمرية؟

بدءاً من عمر العشرين، على المرأة القيام بالفحص الذاتي لسرطان الثدي كل ستة أشهر، أما المتزوجة فعليها إجراء الكشف عن سرطان عنق الرحم كل سنة.

وعلى المرأة أيضا في العشرينات من عمرها إجراء فحص سنوي لمستوى الفيتامين (دي) وفقر الدم.

وإلى جانب هذه الفحوص الدورية على المرأة في الثلاثين من عمرها إجراء فحص السكري والكوليسترول كل ثلاث سنوات، فضلا عن فحص ارتفاع ضغط الدم كل سنة.

ومن سن الأربعين، يدخل فحص "الماموغرام" إلى قائمة الفحوص الإلزامية.

وبعد سن الخمسين يترأس فحص هشاشة العظام قائمة الفحوص.

كما يشدد الخبراء على عدم تجاهل أية أعراض صحية تستمر لأكثر من شهر، واللجوء إلى الطبيب للكشف عنها.