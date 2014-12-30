بريطانيا.. تشخيص حالة إصابة بفيروس ايبولا

اعلنت الحكومة الاسكتلندية ان احد العاملين مع الفرق الطبية في سيراليون وضع في غرفة معزولة في مستشفى في غلاسكو بعد تشخيص اصابته بفيروس ايبولا أمس الاثنين.



وقالت الحكومة في بيان "تم تشخيص اصابته بايبولا والتاكد منها في غلاسكو"، مضيفة ان "المريض عزل ويتلقى العناية المطلوبة" في قسم الحميات في مستشفى غارتنافل.



واضافت الحكومة الاسكتلندية ان "المريض كان يعمل مع الفريق الطبي الذي ساعد في مكافحة الوباء في غرب افريقيا. وقد عاد الى اسكتلندا في ساعة متاخرة من مساء الأحد من سيراليون عبر الدار البيضاء ومطار هيثرو في لندن".



ونقل المريض الى المستشفى صباح الاثنين بعد ان شعر بتوعك ووضع في العزل.



وافادت السلطات ان تشخيص الاصابة يشير الى "مستوى مبكر جدا من المرض" ما يعني ان احتمال انتقال العدوى الى شخص "يعتبر ضعيفا جدا".



وكان المتطوع البريطاني وليام بولي اخضع في الخريف الماضي للعلاج في هذا المستشفى بعد اصابته ايضا بالفيروس في سيراليون. وشفي بولي من المرض بعد قضاء عشرة ايام في المستشفى.