حوادث السير أولى مسببات الوفاة في العالم العربي

أظهرت دراسة أجرتها جامعة واشنطن، ستنشر في مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة، أن حوادث السير كانت السبب الرئيسي للوفيات في ثلاثة بلدان هي الإمارات وقطر وسلطنة عمان، ولكن ليس في مصر كما يسود الاعتقاد حيث تشكل الجلطات وأمراض القلب أسباب الوفيات الرئيسية.

وتسببت أمراض القلب والجلطات وحوادث السير في وفاة 42% من مجمل الوفيات في السعودية عام 2013.

ويتصدر عنصران آخران لائحة مسببات الوفيات في الدول العربية هما الحرب في سوريا، ومرض السكري في البحرين.

في المقابل ارتفع متوسط العمر في العالم بشكل ملحوظ مقارنة بالعام 1990. لكن الفروقات ما زالت كبيرة بين بلد وآخر، وقد ارتفع متوسط العمر في المنطقة، باستثناء سوريا. وانخفض متوسط عمر المرأة السورية من 76 إلى 72 عاماً والرجل من 69 إلى 68 مقارنة بالعام 1990.

من جهته لم يحقق العراق الكثير من التقدم كذلك، إذ ارتفع، في العقد الماضي، متوسط العمر عامين فقط، وأصبح 72 عاماً لدى المرأة و71 لدى الرجل.

وحققت دول الخليج خاصة تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، إذ ارتفع في السعودية من 74 إلى 80 لدى المرأة، ومن 72 إلى 76 لدى الرجل عام 1990.

أما في لبنان، الذي عاش سنين طويلة من الحرب، فقد ارتفع متوسط العمر فيه بشكل ملفت، من 70 إلى 80 لدى النساء، ومن 65 إلى 77 لدى الرجال عام 1990.

