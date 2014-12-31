أستراليا تحظر غرف التسمير لتسببها في سرطان الجلد

قررت السلطات الأسترالية حظر غرف حمامات الشمس (التسمير)، اعتباراً من الخميس، في معظم مناطق البلاد التي تسجل نسبة إصابة بسرطان الجلد هي من الأعلى في العالم.

وسيدخل قرار الحظر هذا حيز التنفيذ مع أول يوم من العام الجديد في مقاطعات نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا، وتسمانيا، وكوينزلاند، إضافة إلى العاصمة.

وستحذو مقاطعة غرب أستراليا حذو تلك المقاطعات أيضا، وإن لم تحدد تاريخا لذلك، أما الإقليم الشمالي فلا توجد فيه أصلاً غرف حمامات شمس لأغراض تجارية.

وبذلك تكون أستراليا ثاني بلد بعد البرازيل يتخذ هذا القرار، بحسب السلطات الصحية.

وقال وزير الصحة مارك ماكاردل إن "مقاطعة كوينزلاند تسجل أعلى نسبة في الإصابة بسرطان الجلد على مستوى العالم، ولا شك أن ذلك مرتبط بالاستخدام المتواصل لغرف حمامات الشمس".

وتعمل السلطات منذ وقت طويل على توعية السكان بالمخاطر الناجمة عن التعرض للشمس، والتنبيه لضرورة استخدام المستحضرات الواقية للجلد، واعتمار القبعات ووضع النظارات الشمسية.

وبحسب المجلس الأسترالي للسرطان، فإن ثلثي الأستراليين يصابون بسرطان الجلد قبل سن السبعين، وهو معدل أعلى بمرتين أو ثلاث من المعدل المسجل في الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانيا.

وفي العام 2011 قضى ألفا أسترالي بسبب هذا المرض.

وبينت دراسات أن استخدام غرف حمامات الشمس بين سن 18 و39 يعزز بنسبة 41 %مخاطر الإصابة بالميلانوم، النوع الأكثر انتشارا من سرطان الجلد بين الشباب الأستراليين.