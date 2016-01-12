توصية للنساء بانتظار سن الـ50 لإجراء تصوير إشعاعي للصدر

يمكن للنساء الانتظار حتى بلوغ الخمسين من العمر قبل البدء بإجراء صورة إشعاعية للصدر كل سنتين، بحسب فريق من الخبراء الأميركيين اعتبروا في توصياتهم أن هذا التصوير يبقى أفضل وسيلة للوقاية من سرطان الثدي.

وشرح فريق العمل التابع للخدمات الوقائية في الولايات المتحدة أن "صورة إشعاعية للصدر كل سنتين تجريها النساء اللواتي تراوحح أعمارهن بين 50 و74 سنة ويواجهن خطر إصابة متوسط توفر أفضل وسيلة لإجراء عمليات التشخيص باعتدال".

وقد نشر دليل التوصيات الجديد للفريق في حوليات الطب الداخلي.

وتستند التوصيات الأخيرة الصادرة بشأن التشخيص إلى استنتاجات متطابقة توصلت إليها 6 فرق من الباحثين المستقلين. وهي شبيهة بتلك الصادرة سنة 2009.

وهي تأخذ في الحسبان المعطيات الجديدة المجمعة من الصور الإشعاعية الرقمية والعلاجات الأكثر تقدما للمرض.

وخلص جميع الباحثين إلى أن إجراء الصور الإشعاعية في سن أصغر للنساء اللواتي يواجهن خطرا متوسطا للإصابة بالمرض أو القيام بها بوتيرة أسرع لا يجنب سوى عدد ضئيل جدا من الوفيات ويزيد من خطر الإخطاء في نتائج الخزعات المأخوذة.

ويعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند النساء في العالم. وهو ثاني سبب للوفيات بالسرطان عند الأميركيات بعد سرطان الرئة.

وتنخفض حالات الوفاة من جراء سرطان الثدي بشكل مطرد منذ العام 1990، بفضل تشخيص أبكر وعلاجات أكثر تقدما. وهو أودى بحياة 40300 امرأة سنة 2015.