الصحة العالمية: انتهاء إيبولا في غرب أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، انتهاء وباء إيبولا في غرب إفريقيا مع توقف انتقال المرض إلى ليبيريا.

وقالت المنظمة "اليوم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء إيبولا في ليبيريا، وتؤكد أن كل القنوات المعروفة لانتقال المرض في غرب إفريقيا قد أوقفت".

لكن المنظمة حذرت من أن العمل "لم ينته"، وأنه من المتوقع ظهور بؤر جديدة، مذكرة بأن ليبيريا شهدت تجدداً لظهور الفيروس مرتين بعد إعلانها أنها تخلصت من المرض.

وقال بيتر غراف، مدير منظمة الصحة العالمية المكلف شؤون إيبولا في مؤتمر صحافي "يجب أن نبقى على جهوزيتنا".

وبعد سيراليون وغينيا، بلغت ليبيريا الخميس يومها الثاني والأربعين من ثاني تحليل أثبت شفاء مريض، أو ما يعادل فترتي حضانة للفيروس.

وظهر المرض في ديسمبر 2013 في غرب إفريقيا، واعتبر الأخطر منذ تحديد الفيروس قبل 40 عاماً، وأوقع أكثر من 11 ألف قتيل.