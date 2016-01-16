أميركا تحذر الحوامل من تشوهات فيروس زيكا

دعت الولايات المتحدة النساء الحوامل إلى تجنب زيارة 14 دولة ومنطقة في الكاريبي وأميركا اللاتينة ينتشر فيها فيروس زيكا الذي تنقل عدواه البعوض وقد يؤدي إلى تشوهات خلقية.

وحذر لايل بيترسن، المكلف بالأمراض الفيروسية في مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، من أن "الفيروس ينتشر سريعا في القارة الأميركية".

وأوصت هذه المراكز "النساء الحوامل جميعهن بغض النظر عن مدى تقدم حملهن، بإرجاء رحلاتهن إلى مناطق ينتشر فيها فيروس زيكا".

وأوضح بيترسن أن 26 حالة شخصت في الولايات المتحدة منذ 2007 لدى أفراد أصيبوا بالفيروس خارج البلاد.

والمناطق المشمولة بالتحذير هي: غويانا ومارتينيك وبورتوريكو والبرازيل وكولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس والمكسيك وباراغواي وبنما وسورينام وفنزويلا.

وتنتقل عدوى فيروس زيكا إلى الإنسان بلسعة بعوض نمري الذي يجب الوقاية منه خلال النهار خصوصا. وتشبه أعراضه الانفلونزا مثل الحرارة المرتفعة والصداع مع طفح جلدي. وتظهر الأعراض في فترة تمتد بين 3 أيام و12 يوما على اللسعة.

ويمكن للمرأة الحامل أن تنقل الفيروس إلى الجنين ما قد يصيبه بتشوهات أو قد يؤدي إلى إسقاطه.

وفي البرازيل سجلت أكثر من 3500 إصابة بصغر الرأس، وهي تشوه نادر للدماغ بين أكتوبر ويناير مع انتشار وباء زيكا.

وأثبتت تحاليل أنه في 4 من هذه الحالات أصيب الجنين بالتشوه خلال الحمل بسبب هذا الفيروس. وقد أسقطت امرأتان جنينهما فيما توفي رضيعان بعيد ولادتهما. ولا يتوافر أي لقاح ضد الفيروس، بل توجد علاجات تعالج الأعراض.